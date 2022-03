DELFI BELGRADIS | MM-il uhke Eesti rekordi püstitanud Nazarov: EM-il oleks sellega hõbeda saanud

Etteaste oli tõeliselt vägev, Eesti rekord paranes koguni seitsme sajandiku võrra. Ka Nazarov ise ei oodanud päris nii head aega. „Minult küsiti palju, et mis aja MM-il jooksed. Vastasin, et kui jooksen puhtalt, siis ideaalis 6,57, 6,58. Aga tundub, et siinne rada on nii kiire,” rääkis Nazarov, kes taas ei hoidnud eduka etteaste järel emotsioone vaka all. Ta juubeldas korralikult ja jagas rõõmu Štark Arenale kogunenud Eesti fännidega. Nood karjusid vastu: „Tubli, Karla!”

Nazarov märkis, et tema kõrvalrajal startinud poolaka diskvalifitseerimine valestardi tõttu võis teda pisut mõjutada. „Oli kuidagi üksik tunne,” ütles Nazarov, kes usub, et poolfinaalis kiirete meeste vahel pingutades on võimalik ajast veel sajandikke kärpida ja tordile kirsse lisada.

Ta märkis, et füüsiline vorm on hooaja parim, samas annab Nazarovile ka tiitlivõistluste õhustik tiivad. „Siin on hoopis teistsugune atmosfäär, mulle see meeldib!” kiitis ta.

Kumb saavutus sulle olulisem on – võimas Eesti rekord või poolfinaali saamine? „Pikemas perspektiivis isegi aeg. See on ikka väga kõva,” lausus Nazarov. „Eelmisel aastal oleks sellega EM-il hõbeda saanud.”

Ta näitas eeljooksudes 50 mehe peale kuuendat aega ehk võib vabalt võidelda ka finaalikoha eest. Poolfinaalid peetakse täna algusega kell 19.40, finaal on kell 22.20.