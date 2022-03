DELFI BELGRADIS | Eesti rekordimees pani MM-iks paika selge eesmärgi

Põhjust latt just sellisele kõrgusele seada annab hooaeg, Pedriks on viinud Eesti 60 m tõkkejooksu rekordi 7,66 sekundini. „Vaatasin, et olen siin osalejatest tulemuste põhjal jagamas 23. kohta. Poolfinaali saab 24, kui ma sinna ei saaks, siis pigem oleksin pettunud,” tõdes 27-aastane atleet. „Arvan, et poolfinaali viib umbes 7,73 või 7,74. Ja kui vaadata eelmise aasta MM-ide tulemusi, siis poolfinaalist edasi 7,59, 7,60. Eelmine kord oli vist 7,62, aga tase on tõusnud, on tihedam.”

Kuna treenerikohti anti koondistele MM-iks vähe, siis on Belgradis kohal vaid mitmevõistlejate juhendajad Harry Lemberg ja Karl Robert Saluri. Pedriks MM-il treener Andrei Nazarovilt juhtnööre küsida ei saa.

„Kui juba võistlemiseks läheb, siis võib-olla enam polegi suurt vahet, aga eelnevatel päevadel oleks ikka tore näha ja suhelda,” kommenteeris Pedriks seda teemat. „Õnneks on siin Risto Jamnes (koondise füsioperapeut – M. R.) ja olen põhimõtteliselt terve sportlaskarjääri tema juures massaažides käinud ja oli ta ka ju trennides Ksenijaga algusaastatel. Ta teab meie käekäiku ja läbi tema ka Andrei mind vaatab ja uurib, kuidas mul läheb.”

Kohapeal saab loodetavasti Pedriksit abistada ka sprindi alarühma vanemtreener Rauno Kirchbaum.

Pedriks usub, et Štark Arena rajakate talle probleeme ei valmista. „Mulle see rada siin meeldib, kuna ma kõnnin ka enam-vähem sedasi pöia peal põhiliselt, põrkavalt. Mulle täitsa meeldib see rada.”

Ettevalmistus MM-iks on laabunud hästi. „Mul on läinud täitsa hästi, pärast Eesti meistrivõistlusi on olnud selline rahulik teritamine. Pigem võtsime sellise fooni nagu enne Pärnu võistlust oli, tegime kaks nädalat umbes samasuguseid asju. Arvan, et oleme sellega täppi pannud.”

Mullu jõudis Pedriks Toruni EM-il poolfinaali. Eeljooksust viis edasi aeg 7,79, poolfinaalis läbis ta distantsi 7,93-ga.