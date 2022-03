Rahvusvaheline kergejõustikuliit määras Venemaale ja Valgevenele karmid sanktsioonid

"Maailm on sellest, mida Venemaa on teinud ja Valgevene aidanud ja õhutanud, hirmunud. Maailma liidrid püüdsid seda sissetungi diplomaatiliste vahenditega vältida, kuid tulutult. Enneolematud sanktsioonid, mida erinevad riigid ja tööstusharud üle kogu maailma Venemaale ja Valgevenele on kehtestanud, näivad olevat Venemaa praeguste kavatsuste katkestamiseks ja keelamiseks ning rahu taastamiseks ainus rahumeelne viis," ütles rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe.

"Kõik, kes mind tunnevad, saavad aru, et sportlastele nende valitsuse tegevuse tõttu sanktsioonide kehtestamine on vastuolus. Olen tauninud tava, et poliitikud võtavad oma poliitiliste seisukohtade kohale viimiseks sihikule sportlased ja spordi, samal ajal kui teised sektorid oma äriga jätkavad. See on aga erinev olukord, kuna valitsused, ettevõtted ja muud rahvusvahelised organisatsioonid on kehtestanud Venemaa vastu sanktsioone ja meetmeid kõigis sektorites. Sport peab selle sõja lõpetamisele ja rahu taastamisele hoogu andma ning nende jõupingutustega ühinema. Me ei saa ega tohi selles asjas kõrvale jääda."