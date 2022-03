BLOGI | Hausenberg tegi MM-il vinge avapäeva ja on kuues. Aga kas Tilga saab jätkata või mitte?

Tilga piirdus kõrgushüppes enda kohta tagasihoidliku 2.02-ga. Avakatse 2.05-l ebaõnnestus ja seejärel ta loobus. Mõistagi mitte niisama, vaid tervisemure tõttu. Kõrgusel 1.96 pani ta jala valesti maha ja tegi põlvele haiget. Valu läks üha suuremaks ja lõpuks ei suutnud ta enam normaalselt hoojooksugi teha. Tuli tõmmata pidurit.

"Loodan, et saan põletikuvastaste ravimite ja jää abil siiski homme edasi võistelda," sõnas Tilga. Kas see õnnestub, on täna veel vara öelda. Eesti koondise füsioterapeut Risto Jamnes teeb esialgsed uuringud, et poleks liigset ohtu jätkates ning seejärel üritab kahemeetrise atleedi taas võistluskorda putitada. Tilga ise usub, et teisel päeval on selle põlvega kõige keerulisem teivast hüpata.

Ta viis 60 m sprindis isikliku rekordi 7,07-ni, sai kaugushüppes kolmandal katsel kirja 7.54, kuulitõukes samuti kolmandal 15.36. "Täna oli suur katsete raiskamine," kritiseeris Karl Robert Saluri õpilane iseennast. "Kaugushüppes oli esimesed katsed mõttetud, samamoodi sain ka kuulis alles kolmandal katsel tulemuse, ka kõrguses raiskasin katseid. Miks? Raske öelda. Kui esimesed kaks katset olid nigelaks jäänud, pidasin endaga monoloogi. Mitte et läheksin riskima, aga ütlesin endale, et midagi tuleb muuta."

Rahule jäi ta 60 m sprindi rekordiga, kuid tundis, et aeg võinuks parem olla. "Esimene lähe oli mul väga hea, aga siis tehti valestart," sõnas Tilga, kes kaotab oma isikliku rekordi (6264) punkti graafikule 92 silmaga.

Kui Tilgal on punkte koos 3437, siis Hausenbergil 3510. Tema seeria: 6,86, 7.96 (rekord), 13.62, 2.02. "Olen super rahul! Kõik on hästi," võttis Hausenberg päeva kokku. Ta isiklik rekord on 6143 punkti ja praegu on saldo sellega võrreldes +27. Kõrgushüppes oli lähedal ka isiklik rekord 2.05, kuid Hausenbergi sõnul ajas ta lati kahjuks kogemata ühe näpuga maha.

Ta märkis, et Štark Arena vedrutav areen on omapärane ja nõuab aega harjumiseks. Kui kaugushüppes sobis see Hausenbergile hästi, siis jooksma pole ta sellel veel päris harjunud.