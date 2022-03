DELFI BELGRADIS | MM-il vägevaid asju korda saata sooviv Nazarov äratati Serbias lauluga üles

Mäletatavasti suutis ta seal üllatuslikult finaali murda, viies Eesti rekordi 6,62-ni. Nüüd ta Belgradi sise-MM -i stardi eel veksleid välja ei käi, kuid eesmärgid on taas kõrged.

„Pärast eestikaid testisin veel korra Taanis vormi, jooksin veel korra 6,64. Pärast seda olen lihtsalt MM-iks valmistunud, hoolitsenud tervise eest ja nüüd on vaja siin anda vaid viimased lihvid. Ettevalmistus on läinud plaanipäraselt, pole ühtegi tagasilööki olnud,” kinnitas Karl Erik Nazarov, kes alates sügisest on harjutanud Taani treeneri Mikkel Larseni plaanide järgi.