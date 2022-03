DELFI BELGRADIS | Serbias rekordit uuendada ihkav Verlin: kui mingi jama on, tuleb enda eest seista

Lisame, et Ksenija Balta nimel olev rahvusrekord pole ka sealt enam kaugel – 8,16.

Viimati võistles Verlin eelmisel reedel Tartus, saades ajaks 8,25. „See oli päris hea kontroll. Jooksin selle aja üksinda. Oli natuke rabe tunne, ei olnud võib-olla nii head tunnet kui vahepeal oli. Sellise füüsilise enesetunde pealt päris hea aeg,” arvas Verlin. „Kindlasti tahaksin MM-il ideaalis isiklikku rekordit joosta ehk alla 8,20. Siin on ideaalne võimalus, siin on väga kiired jooksjad kohal. Eestis ei ole seda võimalust olnud, et endast kiirematega joosta.”

Verlin tuleb rajale homme kell 10.58 teises eeljooksus, kõikide kaasvõistlejate hooaja margid on temast paremad.

Kui reaalne oleks jõuda poolfinaali 24 sekka?

„Tiimliider ütles, et eeljooksudest läheb edasi kolm esimest pluss aegadega kõikide jooksude peale veel kuus. Ei oska siin ennustada, oleks tore küll, kui saaks edasi. Sama päeva õhtul on ju poolfinaal ka. Ma olen valmis jooksma küll. Pole õrna aimugi, mis aeg võiks edasi viia.”

Äkki Eesti rekord?

„Usun, et kui selle kanti joosta, siis loodetavasti peaks edasi saama, aga kunagi ei tea. Siin pidi see elektroonika ka nii õrn olema, et kui sa ikka vastu ei hakka, kui öeldakse, et valestardi tegid, siis polegi midagi teha. Siin tuleb enda eest seista, kui mingi jama on. Nii et ei tea, võib-olla näiteks keegi kiirematest võetakse maha,” mõtiskles Verlin.

Stark Arena on rada on pehme ja vedrutav. „Täna proovisin. Jooksuharjutusi oli megahea teha, väga viskav oli. Lahtijookse oli ka okei teha. Võib-olla pakkudelt peab natuke tavapärasest agressiivsemalt edasi tõukama, Eestis on tartaan täitsa teistsugune kui siin,” selgitas Verlin. „Siin see puidust põranda alus ikka väga retsilt viskab üles. Siin võistlusel pean keskenduma ainult stardile ja esimesele seitsmele sammule. See, mis edasi tuleb, on lihtne ja selle pärast ma ei muretse.”