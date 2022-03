Noorteklassis on ta tiitlivõistlustel osalenud küll ja veel ning teeninud ka medaleid. Mis täiskasvanute MM-il on peamine erinevus nende jõuproovidega võrreldes? „Üks suur erinevus ongi – siin on kohal ülipalju iidoleid ja eeskujusid, kellele alt üles vaadata. See on suur erinevus. Melu ja bussisõidud, ööbimine-söömine, see on kõik samasugune,” sõnas Hausenberg.