Baarmen, modell ja jalgpalligeenius. Diktaatoriks tembeldatud treener, kes viis Chelsea tagasi tippu

Elu muutub jalgpallis kiiresti. Mullu vahetult pärast jõule, täpsemalt 29. detsembril kinnitas Pariisi Saint-Germain juba laialt levinud uudist Thomas Tucheli vallandamisest. Samal ajal oli keerulises seisus ka Londoni Chelsea jalgpalliklubi, asudes Premier League'is 17. vooru järel alles üheksandal kohal.

Kerime ajas viis kuud edasi ning Chelsea on PSG ekstreeneri Tucheli käe all jõudnud Meistrite Liiga finaali ning peab kodumaal tõsist võistlust esinelikus lõpetamise peale. Esimene võimalus karikat võita on Tucheli hoolealustel juba 15. mail, kui ees ootab FA karika finaal Leicester Cityga. Kes on Chelsea kõigest mõne kuuga vägevalt mängima pannud Tuchel ning kuidas see tal õnnestus?