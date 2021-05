AMETLIK | Türgi jäi teist aastat järjest Meistrite Liiga finaalist ilma

Finaal pidi esialgu toimuma Istanbulis, kuid koroonapiirangute tõttu otsustas UEFA selle Portugali kolida. Nimelt on Türgi Suurbritannia silmis nn punane riik ehk mõlemad Inglismaa klubid ning nende fännid oleksid koju naastes pidanud karantiini jääma. Portugal aga punasesse nimekirja ei kuulu.

UEFA teatel saavad mõlemast klubist reisida 6000 fänni koha peale finaali vaatama. "Võtta toetajatelt ära võimalus näha mängu koha peal polnud valikus," selgitas UEFA president Aleksander Ceferin. "Mul on väga hea meel, et kompromiss on leitud."