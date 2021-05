Jürgen Klopp kritiseeris Premier League'i kalendrit: selline asi on kuritegu

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei mõista, miks on Unitedile nii tihe graafik korraldatud. "Järjest pühapäeval, teisipäeval ja neljapäeval mängida on kuritegu," sõnas Klopp BBC vahendusel.

"Premie League'i seletus oli, et ükski teine tiim peale Manchesteri oma ei peaks juhtunu pärast kannatama. Ütlen aga nii, et see ei kukkunud väga hästi välja. Natuke kannatas nii West Ham kui ka Liverpool," viitas Klopp asjaolule, et Meistrite Liiga koha eest heitlev Leicester - kes on West Hami ja Liverpooli konkurent - sai mängida nõrgendatud koosseisus Unitedi vastu.