Gareth Bale'i suur plaan ei pruugi täituda

"Ta on jätkuvalt üks maailma parimaid mängijaid. Tal on aga neli mängu veel jäänud (Tottenhamis), seega vaatame, mis saab edasi," vahendas Goal.com Barnetti sõnu. "Selles arutelus on kolm osapoolt: meie, Real ja Tottenham. Meil on oma vaade asjast ning anname teistele sellest õigel ajal teada."

Kas Bale'il on Reali tagasi siirdudes ka väljakul koht olemas? "Väga kahtlen selles. Kui nad tahavad ta pingile istutada, siis see on ka okei," viitas agent naljatledes waleslase kõrgele palgale.

Alles märtsis rääkis Bale, et plaanib hooaja järel Hispaaniasse naasta. "Ma arvan, et peamine põhjus, miks ma selleks aastaks Spursi tulin, oli selles, et jalgpalli mängida. Tahtsin enne EM-finaalturniiri mänguvormi koguda. Algne plaan oli teha Spursis üks hooaeg ja siis EMi järel Reali naasta, sest aasta lepingut on veel alles. Minu plaan on jätkuvalt tagasi minna, nii olen ma senini plaaninud," sõnas 31-aastane waleslane märtsi lõpus BBC vahendusel.

Bale on tänavusel hooajal Spursi eest löönud 31 mänguga 14 väravat ning jaganud kolm resultatiivset söötu.