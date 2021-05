Briti minister ei soovita jalgpallifännidel Meistrite liiga finaalmängule sõita

Ministri sõnul on Inglismaa jalgpalliliit pöördunud UEFA poole, et tuua Manchester City ja Chelsea finaalmäng Inglismaale. Eriti optimistlik ta positiivse otsuse osas siiski ei ole.

"Oleme selles osas väga avatud, kuid see otsus on puhtalt UEFA kätes. Kuna finaalis on kaks Inglise klubi, ootame igatahes huviga, mis neil on öelda," märkis Shapps, vahendab BBC Sport.