Drell on tagasi Euroopas. Miks oli USA-st ära tulek praegu loogiline käik ja mis teda Tenerifes ees ootab?

Miks Drell tuli Euroopasse? G-liiga (põhi)hooaeg saab märtsi lõpus läbi ja Hispaania kolmandale meeskonnale on keeruline ära öelda. Portland Trail Blazersi viimased paar kuud olid sellised, et nende sõsarklubi Rip City Remixi mängijatel muutus põhisatsis peale saamine üpris vähetõenäoliseks (Täpsemalt sellest järgmises punktis – E.K.). Samal ajal G-liiga põhihooaeg saab läbi juba märtsi lõpus ning Remix hetkel play-off’i kohal pole. Kõigi märkide järgi saab Rip City mängijate hooaeg 20 päeva pärast läbi.

Kui sellisel hetkel teeb mängijale pakkumise Hispaania kõrgliiga kolmas klubi, kes ühtlasi sihib kõrget kohta Meistrite liigas, siis sellele on päris keeruline eitavalt vastata. Eriti arvestades, et Hispaanias läheb hooaeg välja juuni keskpaigani. Teadmatuse asemel on Drellil nüüd kuni suveni asjad paigas, tal on mitmeks kuuks leping ning ta saab mängida maailma tugevuselt teises kohalikus liigas. Tipp-topp. Ka koondise vaates.