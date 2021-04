Andrus Veerpalu Delfi eest põgenemas 28. veebruaril Seefeldis. Poeg Andreast kuulati siis veel politsei poolt üle. Foto: Andres Putting

Rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) antidopingudivisjon otsustas möödunud nädalal, et Veerpalu on süüdi dopinguskeemis, mida avalikkus tunneb nime all "aadrilaskmine". CAS-i toimikus kirjeldatakse muu hulgas, kuidas Veerpalu aitas organiseerida Seefeldi MM-i ajal kasahhi Aleksei Poltoranini vereülekannet oma toas.