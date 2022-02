Koos Veerpalu ja Tammjärvega kinni nabitud Austria suusataja: veredoping tegi mu nii palju paremaks

Haukest sai 2019. aasta Seefeldi MM-i päevil veredopinguskandaali plakatipoiss, sest ta tabati hotellitoast, kanüül veenis, ning video sellest lekkis politsei kaudu ka kiirelt meediasse.

"Kui ma võrdlen ennast siis, kui ma tegin dopingut, sellega, kui ma ei teinud, siis see tegi mind umbes üks protsent paremaks. 30 minuti lõikes võitsin sellega 30 sekundit, tunniajasel võistlusel ühe minuti," rääkis Hauke, lisades, et kohtade mõistes tähendas see 30. koha asemel 15. kohale sõitmist.

"Ma sain dopingust nii palju paremaks. Paljud inimesed arvavad, et seda pole väga palju ning nende sekundite taga ajamine on tohutu risk. Ma tahtsin nii väga kodusel MM-il edukas olla. Arvasin, et paljud mu konkurendid teevad dopingut ning ma vajasin seda ühte protsenti, et oma eesmärkideni jõuda."

Norra dopinguküti ja FIS-i auliikme Inggard Lereimi sõnul vastab Hauke kirjeldus veredopingu kasust lihtsustatud võtmes tõele, kuid antud keelatud meetodist võib lõigata ka suuremat kasu.

"Individuaalsed erinevused on suured. See sõltub veredopingu kontsentratsioonist ja vormist. Ma ei tea, kui täpselt nad seda mõõtsid, aga öelda, et efekt on üks protsent, on tugevalt lihtsustatud. See võib olla ka rohkem. Faktoreid, mis rolli mängivad, on palju," ütles Lereim.

Dagbladet arvutas, mida Hauke versioon veredopingu kasust reaalselt tähendaks. Näiteks selle hooaja Ruka MK-etapil, mille Iivo Niskanen võitis ajaga 33.08,6, lahutas meeste 15 km klassikasõidu esimest ja kaheksandat kohta 29,5 sekundit.

Järgmisel nädalavahetusel toimunud Lillehammeri MK-etapi 15 km vabatehnikasõit läbiti 32 minutiga ning esimese ja kaheksanda koha vahe oli 29,9 sekundit. Antud näidete puhul oleks üheprotsendiline veredopingu kasu tähendanud kaheksanda koha asemel poodiumi kõrgeimal astmel seismist.

"See näitab, et üheprotsendiline areng võib meeste murdmaasuusatamises anda tohutu efekti," kommenteeris Hauke.