Norra tippsportlase ootamatu paljastus: ma pole kunagi andnud dopinguproovi

Holden märkis, et jõutõstmine on Norras üks enim kontrollitud spordialasid. 2019. aastal oli see võetud dopingutestide arvult riigi viies spordiala, mullu seitsmes.

Norra jõutõsteliidu esimees Inger Blikra lisas, et on enam kui kindel, et kõik petturid jäävad nende alal vahele. "Olen selles üsna kindel, kuid oli tõesti üllatav, kui kuulsin, et ühte rahvuskoondise tasemel sportlasi ei testita üldse. See oli minu jaoks uus info," tunnistas Blikra.