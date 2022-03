KUULA | Jaan Alvela: kui algas koostöö Poltoraniniga, tuli esimese asjana teha hullumeelne ponnistus

„Ühe korra on end ikkagi reaalselt suusakottide alt välja töötatud. See oli siis kui algas koostöö Aleksei Poltoraniniga. Kust iganes need suusakotid Otepääle toodi, neid oli terve hooldusruum täis. Suuski oli kokku 140 paari ühe inimese kohta! Ja nende osas ei olnud mitte ühtegi eelnevat informatsiooni. See oli küll päris tõsine väljakutse. Aga õnnestus end välja töötada, ehkki oli hullumeelne.