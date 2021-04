Dopingupetised lubatakse pihtide vahele võtta. Port: enne Tokyo olümpiat nalja ei tehta

USA teadlased esitlesid aprilli alguses meetodit, mis pakub petturitele kindlasti mõtteainet. Tarvitajad on alati olnud dopinguküttidest sammu võrra ees, küsimus on selles, kui pikk see samm on. Vähemalt teoorias võiks vahe väheneda.

Uue meetodi üksikasjad on nii keerulised, et selle pulkadeks lahti võtmine nõuab teadusajakirjale väärilist ruumi. Lühidalt on asja tuum järgmine: Florida tehnoloogiainstituudi uurijad suudavad uriiniproovi analüüsides eristada, kas sportlase uriinis olevaid steroide on tootnud tema enda keha või on need organismi sisse toodud. Võrreldes varasemaga on uus meetod targem ja tundlikum.

Spordibioloogi ja Eesti Antidopingu nõukogu liikme Kristjan Pordi hinnangul võiks USA teadlaste töö kajastuda Tokyo olümpial.