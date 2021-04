EOK Veerpalu toetamisest: viimasel arutelul jäi kõlama mõte, et kehtivat karistus kandev inimene ei peaks avalikust sektorist toetust saama

Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks sõnas, et kuigi Kultuurkapital tänavu Veerpalule toetuse välja maksab, siis see ei tähenda, et see ka järgmistel aastatel jätkub. Tema sõnul sõltub see Eesti Olümpiakomiteest (EOK), kes igal aastal vastavad taotlused välja saadab. "Juhul, kui järgmisel aastal EOK Veerpalu toetamist ei taotle, siis pole ka Kultuurkapitalil põhjust seda kaaluda," selgitas Saks.