Norra ajakirjanik peab Veerpalule määratud karistust absurdseks: miks sai ta ainult kuue kuu võrra pikema keelu kui Johaug?

Kõigepealt meenutame veidi viimase aja arenguid. Rahvusvaheline suusaliit FIS andis kodulehel aprilli keskpaigas teada, et Andrus Veerpalu on dopinguga mehkeldamises süüdi ning talle määrati spordis tegutsemise keeld, mis kehib 2023. aasta 17. märtsini. Aprilli lõpus selgus aga, et eestlane pääseb keelust juba tänavu 28. septembril.

Nimelt oli CAS-i süüdimõistva otsuse punktis 135. kirjas, et Veerpalule määratud võistluskeelust arvestatakse maha esialgne võistluskeeld. Kuna Veerpalu sai esialgse keelu tunamullu 28. septembril, siis tänavu septembri lõpus saabki eestlase kahe aasta pikkune karistus läbi. Rahvusvahelise spordiarbitraaži CAS-i dopingudivisjon otsustas, et Veerpalu on süüdi dopinguskeemis, mida avalikkus tunneb nime all „aadrilaskmine“. Veerpalu eksis reegli vastu 2.9, mis vastavalt FIS-i antidopingureeglitele tähendab dopingusüsteemis osalemist, abistamist ja asjade kinni mätsimist.

Sæther imestab, miks Veerpalu kõigest kahe aasta pikkuse võistluskeeluga pääses. "Otsuse dokumente pole veel avalikustatud, aga CAS-i otsuse järel pole kahtlust, et 50-aastane Veerpalu on petnud kogu murdmaasuusatamist. Eestis valitseb samasugune arvamus. Seal on temalt ära võetud kaks teenetemärki, sest ta pettis riiki, mis elas tema medalitele kaasa," kirjutas norralane.

"Juba talvel saab Veerpalu taas suusatamises osaleda. Kuigi FIS tahtis esialgu määrata talle nelja-aastast keeldu, leidis CAS üllatuslikult, et kaheaastane on täitsa piisav," jätkas Sæther, kelle sõnul tuleks dopinguga võideldes panna paika kindlad piirid erinevate karistuste vahel.

Ta toob paraleelle norralanna Therese Johaugi juhtumiga, kellele määras CAS dopingu tarvitamise eest 18-kuulise võistluskeelu. Sæther meenutab, et CAS rõhutas enda otsuses, et norralanna ei soovinud teadlikult kedagi petta.