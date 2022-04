Võrkpallihooaja TOP10 | Need hullud naised, tartlaste madinad Venemaa superklubiga ja suure südamega Ukraina aitajad

Rikbergi sõnul oli tugeva meeskonna juhendamine paras väljakutse, kuna alati oodati vaid võite ja meeste motiveerimine nõudis palju energiat. „Väga raske on kuust kuusse, nädalast nädalasse vastata küsimustele: kas te oletegi nii head? Kas te oletegi üle? Kas igav juba ei hakka? Ei. Ime on see, et see meeskond oli tippvormis üle seitsme kuu järjest. Ja mängis kogu aeg väga kõrgekvaliteedilist tippvõrkpalli. See ei ole väga tavaline.

Nüüd oluline asi, mida ma meestele läbi aasta olen rääkinud ja mida teie lõpuks siin nägite – suhtumine. Ehk meie võistkonna moto sel aastal: raske õppustel, lihtne lahingus. Meil polnud väga palju lõbusaid, rõõmsaid või selliseid fun’i täis trenne. Nii mõnegi mängijaga pidin hooaja alguses personaalseid vestlusi pidama sel põhjusel, et mängijad süüdistasid mind, et nad ei naudi võrkpalli mängimist. See on nii karm töö neile. Aga täpselt see oligi minu suhtumine. Igapäevaselt trennis tegime väga karmi tööd, et tulla igale mängule, siis tekkis olukord, kus näiliselt oli see võit lihtne. Nimeliselt ma mängijaid, kellega vestlesin, välja ei too. Neid oli rohkem kui üks. Aga need lood jäid kõik hooaja algusesse, sest need mängijad õppisid tundma minu käekirja. Meie sisu. Ja ma ütlen liialdamata – selle hooaja Baltikumi kõige kõrgetasemelisemad geimid toimusid Bigbank Tartu trennides.”