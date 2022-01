Euroopas kaheksa hulka. Jumalikult mängides, aga ka platsile astumata ja isegi sarja registreerumata

Veerandfinaal on jäänud Eesti klubide laeks, nii kaugele on jõutud kuuel korral. Iga saavutust saadab värvikas lugu: kord oli õhus isegi eurosarja võit, teinekord pääseti edasi tänu vastaste üleolevast suhtumisest tulnud otsusele, Saaremaa sportlik vägitükk seostub paljudele koroonaajastu algusega Eestis jne.

TalTechi saavutuse teevad eriliseks kolm tõsiasja:

* Eurosarja ei mindud isegi mitte viimasel hetkel, vaid siis, kui sinna poleks enam kuidagi minna saanud. Challenge Cupile registreerunud Saaremaa VK lasi mängijate nimelise ülesandmise tähtaja mööda ja alles üsna vahetult enne esimest mängu pakkus oma kohta TalTechile. „Meie eurosarja eesmärk sai täidetud juba siis, kui üldse mängima läksime,” sõnas TalTechi mänedžer Uku Rummi.

* Veerandfinaali on jõutud nii, et kodus pole kulude kokkuhoiu eesmärgil peetud ainsatki kohtumist. Nüüd soovitakse 1/8-finaalis austerlaste Waldviertelilt loobumisvõidu saanud Türgi tipp Ankara Halkbank kindlasti Eestisse tuua. Kas madala laega TalTechi kodusaal vastab nõuetele, pole selge.

* Kaalu lisab see, et hakkama on saadud kõikvõimalike probleemidega. Esmalt tuli sidemängija Martti Keel palgatöö tõttu Taani mängule sisuliselt otse lennukist ja pärast Šveitsi klubi Schönenwerdi alistamist osutusid TalTechi delegatsioonist poolte koroonaproovid positiivseks. Kontrolliti ka enne minekut, siis olid need negatiivsed.

„Alates Taani mängudest on pidevalt saatnud meid hädad, nagu oleks kotermann sisse pugenud,” tõdes ise koroona hiljuti teist korda läbi põdenud peatreener Janis Sirelpuu. Šveitsi ei reisinud haiguse tõttu põhimehed Rasmus Meius ja Cris Karlis Lepp.