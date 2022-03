Podcast “Kuldne geim” | Miks otsustas Keel Pärnust lahkuda ja kas Vassiljev asub tööle tähtsas ametis?

*Meenutame, kuidas Rainer 25-aastana läbi aegade noorimaks Eesti meistriliigas tegutsenud peatreeneriks sai ning muuhulgas ka Kert Toobalit ja Rait Rikbergi juhendama asus.

*TalTech juhib poolfinaalseeriat Pärnu vastu mängudega 2:0, olgugi et põnevust on olnud küllaga.

*Matej Šmidl kui nähtus: lööb kaheksa korda vastaste blokki, aga kogub ikkagi kõrge rünnakuprotsendi toel 33 punkti.

*Kuidas võiks Pärnu ära kasutada TalTechi nõrkusi nurkades ja tempos?

*Ukrainlaste võimas õhutõrje Boriss Žukovi ja Bogdan Mazenko näitel.

*Kas Pärnu võidud jäävad sidemängijate taha?

*Üllatav uudis: Pärnu loots Avo Keel siirdub juhendama Soome kõrgliigas mängivat Rovaniemi naiskonda.

*Mis on Keele kannapöörde taga?

*Mis saab Pärnu Võrkpalliklubist, kui klubi nägu lahkub?

*Kas kehvem seis on uut hooaega silmas pidades hoopis Tallinna Selveril ja TalTechil?

*Tartu Bigbank juhib seeriat Tallinna Selveri vastu 2:0. Avamängus sai nautida Tartu klassi, teine kohtumine pakkus aga üllatusi.

*Kuidas kogenud Tartu klubi võidu lävel olles äkitselt ära kukkus?

*Kas Valentin Kordas on jõudmas võrreldavale tasemele Renee Teppani ja Oliver Vennoga?

*Uus positsioon, uus olukord: Mihkel Nuut elus esimest ja teist korda nurgaründajana.

*Naiste meistriliigas selgusid poolfinalistid.

*Kertu Laak tõi kahe mänguga Viljandi Metallile 83 punkti, Võru VK/Barrusele said saatuslikuks tervisemured.

*Audentese SG/Noortekoondis on hooaja edenedes selgelt kosunud, kuigi on ka ohukohti.

*Kuidas lõpevad poolfinaalid?

*Renee Teppan on mängimas end uuesti pildile.

*Oliver Venno Aasias – väljakul kõige silmapaistvam, mängu eel ja järel kõige tagasihoidlikum.

*Rainer Vassiljevi kurvalt lõppenud hooaeg Poolas Wroclawi klubis. Miks eestlasega leping lõpetati?

*Poola võrkpalli fenomenist Raineri näidetel.

*Mis saab Rainerist edasi? Potentsiaalseid valikuid justkui jagub: naiste koondis, Pärnu Võrkpalliklubi, teised Eesti ja välisklubid.

*Või asub Rainer tööle eriti vastutusrikkas ametis ja asub treenima Audentese Spordigümnaasiumis sirguvaid noori?