FOTOD | Tartu Bigbank nokautis Selveri ja kindlustas esimesena finaalipääsme

Toobal ennustas, et Tartu on ka finaalis olenemata vastasest suur favoriit: "Kui nad korralikult mängivad, ei tohiks neil suuri probleeme olla. Aga ka nemad on teatud hetkel haavatavad. Kui nad kehvasti mängivad, on ka meil võimalus, kui hästi, siis on see võimalus väga teoreetiline. Täna nägime, et kui meie mängime kehvasti ja nemad normaalselt, siis purustasid nad praegu meid täielikult ära ja sellest on väga kahju."