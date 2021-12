KOMMENTAAR | Saaremaa VK kaks presidenti. Ühe ajal toimis kõik ladusalt, teine ehitas ulmelisi õhulosse

See ei tähenda, nagu tuleks Saaremaa võrkpall tervikuna maha kanda ja ära unustada. Tegelikult on Saaremaal endiselt suur potentsiaal, kuuldavasti ka inimesi, kes oleksid valmis appi tulema, kui tekiks uus ja varasematest teistsugustel põhimõtetel tegutsev klubi. Ootame saarlasi meistriliigasse tagasi!

Saaremaa VK presidendi Ivar Aldi plaan minna mängima eurosarja kukkus läbi ja nüüd on lõplikult selge, et vähemalt sel hooajal ei mängita kusagil. Kuidas saakski mängida, kui mingit meeskonda pole, treenerit ei ole, raha ei ole, on üksnes hunnik võlgu. Aldi korduvatest lubadustest hoolimata on maksuametilegi endiselt tasumata 30 086 eurot.

Lubaduste andmises on Ivar Alt vaieldamatult valitsev maailmameister. Meenutame.

Jaanuaris, kui klubi finantsprobleemid ja palgavõlad avalikuks said, raputas Alt esmalt endale tuhka pähe („Olen tekitanud piinliku olukorra.”) ning lubas probleemid lahendada („Usun, et jõuame selle klubiga veel kaugele, näen ilusat ja helget tulevikku.”) ja võlad klaarida.

Aprillis teatas Alt kaljukindlalt, et meeskond jätkab. Ta lubas 15. maiks notariaalselt deponeerida kogu klubi järgmise hooaja eelarve.