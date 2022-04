Tartu treener: väga loodan, et me teeme silmad lahti. See intriig tuleb enda kasuks tööle panna

Rikand avaldas soovi, et edaspidi panustataks veelgi rohkem naiste meistriliigasse. „Jääme kõik õppima sellest hooajast, ei kaota ära seda intriigi, mis naiste võrkpallis on, vaid suudame seda enda kasuks tööle panna – nii alaliit kui ka klubid,” loodab Rikand. „Lõpuks võiks aru saada, et naiste liiga tase ei ole Euroopa keskmik, on kehvem, aga mida tahetakse, ongi see intriig ja põnevus. Mulle on paljud öelnud et see meie neljas ja viies mäng olid võib-olla üldse sel hooajal suurimaks võrkpallielamuseks. Olgem ausad – Bigbanki meeskonna euromängud Kaasani Zenidiga olid tasavägisemad kui finaalmängud Pärnuga. Väga loodan, et me teeme igal pool silmad lahti, saame aru, et naiste liigasse tuleb panustada, see põnevus tuleb pilti tuua pilti tuua, mitte ainult finaalseeria ajal vaid kogu aeg. Ja aidata klubidel tõsta taset, sest põnevust on juba niigi.”