Kurikuulus reegel on kadunud. Teemantliiga juhid tegid vastuolulise formaadi ümber

Teemantliiga juhid tulid 2020. aasta suvel välja uue formaadiga, mida katsetati kõigepealt kaugushüppes. Viie katse põhjal selgitati kolm paremat, kelle tulemused seejärel nulliti ja esikoha saatuse määras üksainus hüpe. Uus formaat leidis koheselt sportlaste seas suurt vastukaja, kuid Teemantliiga juhid otsustasid sellega edasi minna ning 2021. aastal sai nii hüppe- kui viskealadel näha vastuolulist reeglit. See tähendas teoorias näiteks, et mõnel varasemal katsel maailmarekordi püstitanud sportlase võis vaatamata parimale tulemusele ikka võidust ilma jääda.

"Kui arutasime ja nõustusime (vastuolulise) formaadiga, siis olime selle suhtes ebakindlad, aga saime aru, miks seda kaalutakse," vahendas Athletics Weekly kergejõustiku sportlaste komisjoni aseesimehe, naiste kuulitõuke kahekordse olümpiavõitja Valerie Adamsi sõnu. "Teemantliiga juhatus lubas sportlastega hooaja lõpus konsulteerida ning me nõustusime reeglit ümber vormistama. Usume, et see sobib fännidele ja sportlastele paremini. Täname juhatust ja korraldajaid, et nad sõna pidasid ja sportlasi kuulasid."