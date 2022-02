Koondislaste vorm läheb ülesmäge. Kas MM-i vabapääse antakse Verlinile või Kleemeierile?

Kõige ärevam oli mitmevõistleja Hans-Christian Hausenbergi olukord. Veebruaris võitis ta Eesti seitsmevõistluse meistrivõistlused 6143 punktiga ja hoiab sellega maailma edetabelis viiendat kohta. Hausenberg võitis nädalavahetusel Lasnamäel toimunud Eesti meistrivõistlustel teivashüppe 4.95-ga ja kaugushüppe 7.72-ga, kuid talle olulisemad sündmused toimusid Hispaanias. Seal üritas Maicel Uibo viimasel hetkel teha üle Hausenbergi seitsmevõistluse tulemust. 6005 punkti andsid Uibole esikoha, kuid mitte MM-piletit.

„Mul oli selle pärast kaks päeva päris raske olla,” tunnistas Hausenberg, kelle keha oli pärast mitmevõistlust nii läbi, et tuli kaks nädalat puhata. „Olin aktsepteerinud, et kui ta teeb üle... Minule oli tähtis see, et tegin mitmevõistluse lõpuni. Aga kui MM mängus, siis närvikõdi on ikka päris suur. Ta jooksis 1000 meetrit, kui mina hüppasin teivast, siis oligi raske end kokku võtta.”