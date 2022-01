Maailm, kus maksab raha. Võid sõita kõigist paremini, kuid F1-s see kohta ei garanteeri

Autospordis ei ole alati kõik sugugi õiglane. Austraalias Melbourne’is sündinud Piastri on viimaste aastatega teinud vormelimaailmas imelise arengu. Temast sai praeguste F1 staaride George Russelli ja Charles Leclerci kõrval kolmas sõitja, kes on suutnud järjestikustel aastatel võita F3 (2017. aastal kandis see veel nime GP3 – K. R.) ja F2 sarja.

Ent Piastri tõus on olnud veel kõvem: ta triumfeeris enne F3 sarja jõudmist ka Vormel Renault’ Eurocupi meistrivõistlustel. Vormel 1 sarjas selline teekond aga kohta ei garanteeri. Tõsi, Piastri pääses Alpine’i tiimi reservsõitjaks, kuid see on praegu kõik. Seejuures ei saa ta jätkata ka F2-s, sest sealsed reeglid ei luba maailmameistril enam vormel 2 sarjas võidu sõita. Seetõttu ongi Piastri jõudnud olukorda, kus ta ei pruugi tuleval aastal võistelda üheski sarjas.