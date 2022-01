Lewis Hamilton ignoreerib uue FIA presidendi sõnumeid

"Saatsin talle kirju, aga ma ei usu, et ta on veel vastamiseks täiesti valmis. Ma ei süüdista teda ja mõistan, et ta on imeline sõitja, kuid sellest hoolimata kehtivad ka talle teatud reeglid. Ma kavatsen asja käsile võtta," andis Sulayem mõista, et Hamiltoni FIA auhinnagalalt puudumist niisama ei jäeta.