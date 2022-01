Valtteri Bottas avaldas põhjuse, miks ta ei soovinud ka ise Mercedeses jätkata

Mullu sügisel "Beyond The Grid" podcastis külas käinud Bottas tunnistas, et ei soovinud ka ise Mercedeses jätkata, sest Saksamaa tiim oli valmis pakkuma talle vaid üheaastast lepingut. Bottase sõnul oli tegu tema ja pealiku Toto Wolffi ühise otsusega.

"Toto teadis, et ühel hetkel peame otsuse tegema. Minu jaoks oli asi selge. Olin otsustanud, et kui ma ei saa vähemalt kaheaastast lepingut, siis otsin midagi uut," meenutas Bottas. "Siis oli juba lihtne küsimus, et kas Mercedes on valmis seda tegema. Toto ütles, et ei ole."