KImi Räikkönen: inimesed ütlevad, et ma olen legend. Mind ei huvita see, olen lihtsalt KImi

42-aastane soomlane ütles, et ei tunne vormelisõidust mingit puudust. Pidev lendamine ja hotellides olemine hakkas talle pika peale ajudele.

"Olen lihtsalt õnnelik, et see läbi on. Isegi see ei loe, et ma viimase võistluse katkestasin," rääkis Räikkönen.

"Ainult aeg näitab, kas ma hakkan kunagi vormel 1 sarja igatsema või mitte," lisas ta. "Küll tean seda, et sõitmine oli ainus asi, mida selle juures nautisin. Võimalik, et mind ei näe enam kunagi boksialas. Vormel 1 polnud kunagi mu elu. On ka palju tähtsamaid asju. Selles mõttes ei muutu midagi."

Lisaks küsiti Räikkönenilt, et kas ta on legend. "Inimesed ütlevad, et ma olen. Aga mind ei huvita see. Tean, kes ma olen - lihtsalt Kimi."

