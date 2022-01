Lewis Hamilton teeb karjääri jätkamise otsuse alles pärast FIA uurimistulemuste selgumist

Hamilton tõmbus avalikkuse eest tagasi pärast eelmise hooaja viimast etappi Abu Dhabis, kus ta andis liidrikoha käest viimasel ringil ja see tähendas, et uueks maailmameistriks tõusis Max Verstappen .

Seejärel algasid kohe spekulatsioonid, et Hamilton võib karjääri sootuks lõpetada. Mercedese meeskonna mänedžer Toto Wolff ei saanud samuti kinnitada, et britt kindlasti jätkab, sest Hamilton olevat Wolffi sõnul väga nördinud, kuidas võistlusdirektor viimase etapl lõpus Verstappeni kasuks otsuseid langetas.

Esmaspäeval teatas ka Sky Sportsi reporter Craig Slater, et Hamiltoni jätkamine pole kaugeltki kindel.

"Ma saan aru, et Mercedes ootab konkreetseid uurimise tulemusi. Mida kauem uurimine aega võtab, seda hullem on Lewis Hamiltoni olukord – ja see info pärineb otse usaldusväärsest allikast," ütles F1 tegemistega hästi kursis olev Slater.