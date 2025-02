TIPPHETKED | Keila Coolbet osutas Tartu Ülikoolile 20 minutit vastupanu, misjärel võttis tugevam oma

Klubid olid jaanuari viimasel päeval vastamisi Optibet Eesti-Läti liigas ning siis said tartlased Valgas peetud mängus Keila Coolbeti üle kindla võidu tulemusega 96:66. Pärast seda on ühisliiga neljas meeskond Tartu võitnud võõrsil Ogret 86:79, Keila on aga kaotanud Kalev/Cramole 60:111 ja Riia Zellile 60:84.