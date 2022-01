Meedia: Mercedesel on mitu varuvarianti juhuks, kui Lewis Hamilton karjääri lõpetab

Esmaspäeval kirjutasid nii Sky Sports kui ka BBC, et Hamiltoni jätkamine pole endiselt kindel. Sky Sportsi ajakirjaniku Craig Slateri sõnul ootab 37-aastane britt endiselt rahvusvahelise autoliidu FIA selgitust Abu Dhabi lõpuringide sündmustele. "Ma saan aru, et Mercedes ootab konkreetseid uurimise tulemusi. Mida kauem uurimine aega võtab, seda hullem on Lewis Hamiltoni olukord – ja see info pärineb otse usaldusväärsest allikast," ütles F1 tegemistega hästi kursis olev Slater.

BBC-le ei soovinud Mercedes Hamiltoni tulevikku kommenteerida. Kuna briti jätkamise osas on jätkuvalt küsimused, levivad meedias mõistagi spekulatsioonid ka sellest, mis saab siis, kui Hamilton peaks tõesti karjääri lõpetama.

Kes saaks Hamiltoni asemel ja George Russelli kõrval võimaluse Mercedeses? Briti väljaande The Express andmetel oleks tiimi üheks kandidaadiks endine Mercedese juunior, praegune Alpine'i põhisõitja Esteban Ocon. Mullu esimese F1 etapi võitnud prantslast seob aga Alpine'iga leping 2024. aasta lõpuni.

Meedias on spekuleeritud ka teise prantslase Pierre Gasly (AlphaTauri) nimega. Viimasel kahel hooajal Red Bulli sõsartiimis kohati suurepäraseid esitusi näidanud Gasly pole teinud saladust, et soovib saada taas võimalust mõnes tippvõistkonnas. Ta pole ka välistanud vajadusel Red Bulli süsteemist lahkumist. Kuid ka teda seob AlphaTauriga veel üheaastane leping, mis tähendab, et Mercedesel tuleb soovi korral Gasly välja osta.

Expressi teatel on Mercedesel variantideks veel tiimi testsõitjad Nyck de Vries ja Stoffel Vandoorne. Hollandlane de Vries triumfeeris mullu vormel E sarjas ja 2019. aastal F2-s. Vandoorne'il on all 42 F1 etappi.