Kas Saaremaa euromängud toimuvad? Taani klubi president on suures segaduses

Euroopa võrkpallikaardil on tekkinud pentsik pretsedent. Saaremaa meeskond, mis ei osale üheski kohalikus sarjas, on registreeritud Challenge Cupile. Võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe kinnitas, et Saaremaale esitatud 20 000-eurose tagatisraha arve on tasutud, seega mingeid takistusi eurosarjas osalemiseks ei ole.

Ka päring Euroopa võrkpalliliitu (CEV) näitas, et Saaremaaga tõepoolest endiselt arvestatakse. „Praeguses faasis toimuvad 1/16-finaali kohtumised Saaremaa ja Gentofte Volley vahel 1. detsembril Kopenhaagenis ja 8. detsembril Kuressaares,” raporteeris pressiametnik Federico Ferraro.

Kui varem oli CEV veebisaidil märgitud üksnes Kopenhaagenis toimuva matši aeg, siis nüüd on saarlased lisanud kordusmängu info – kohtumine algab Kuressaare spordikeskuses 8. detsembril kell 19.

Kui algab.