Üllatus! Mahakantud Saaremaa kavatseb minna eurosarja ja tahab osaleda Balti liigas. Pevkur: nad peavad saama kõigilt teistelt klubidelt wildcard’i

„Tuleb olla kange ja see asi ära teha. Tagatisraha on tasutud, klaarime ära ka võlad maksuametiga ja loodame, et sellega tekib meil ka õigus mängida ikkagi ka Credit24 liigas,” rääkis Alt, kelle sõnul on meeskond sisuliselt komplekteeritud ja peatreenergi paigas.

Delfi uuris võrkpalliliidu presidendilt Hanno Pevkurilt, kuidas sellega siis on. Registreerimise tähtaeg oli 1. august. „Saaremaaga on seis lihtne: seni, kuni muutust ei ole, siis hetkel on teadmine, et neil pole registreeringut Eesti meistriliigas ja Credit24 Balti liigas,” selgitas Pevkur. „Nad on tõesti meile ära maksnud deposiiti 20 000 eurot, mis on võimalik trahviraha Euroopast. See oli minu nõudmine, muidu peame Euroopa alaliidule teada andma, et Saaremaa klubil puudub isegi teoreetiline võimalus. Aga tõepoolest – Euroopa sarja on neil täna teoreetiliselt minna mängima. Ma ei taha Saaremaa kohta ühtegi vekslit välja anda või isegi mõelda, kui ma ei näe seal meeskonda. Kui ma näen treeneri ja mängijate nimesid ja kui ma näen mängijate poolt kinnitust, siis võime hakata rääkima, et Saaremaal on võistkond. Täna neil seda minu nägemuses ei ole.”