Kristjan Ilves kritiseeris sakslaste käitumist: võib-olla tahan liiga spordimehelikult käituda, aga selline lahendus on vastuvõetamatu

„Oslos on tihtipeale seda, et tuul on tugevam ning hakkab igatpidi keerutama. Täna ma head hüpet ei teinud, ma ei saanud otsa pealt tuult ja lennule kõrgust,“ vaatas ta Delfile antud intervjuus pühapäevale tagasi.

Ta nentis, et kuigi tuuleolud teda ei soosinud, siis peamine mure seisneb ikkagi tema enda hüppevormis. „Laupäeval oli asjalikum hüpe, täna üritasin jälle liiga palju. Kuigi 14. koht ka mind rõõmustama ei pane, aga vähemalt oli midagi paremuse poole,“ sedastas kahevõistleja. „Täna oli ilm tõesti turbulentne. Oli näha, et paljud olid hädas ja said kehval momendil hüppama. Samas teeme sporti väljas ja see käib asja juurde.“