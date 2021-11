Päästev koroonaklausel, 20 000 eurot ja Saaremaa juured. Kuidas eestlased Euroopa palliplatsil pretsedendi lõid

Võistkondade registreerimine toimus kevadel, ka mängijate nimelise ülesandemise tähtajast oli möödas üle kuu. Hesse teadis seda, mida Eesti poolt tasahilju kuulis: Saaremaa klubi president Ivar Alt pole suutnud meeskonda kokku panna, treeninguid ei toimu, kohalikes sarjades ei osaleta. TalTechist ei rääkinud keegi poolt sõnagi.

Jalgpalliliidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht märkis podcastis „Kuldne geim”, et jalgpallis oleks selline viimase hetke vangerdus mõeldamatu. Ka Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur möönis, et tegu on pretsedendiga, kuid ta selgitab Delfis lahti loo tagamaad.

Lõpptulem on Eesti võrkpallisõprade poolt vaadatuna positiivne – teisipäeval ja kolmapäeval saab pöialt hoida oma meeskonnale. Vastasel juhul jäänuks mängud lihtsalt ära, Saaremaal ju oma võistkonda täna ei ole. Pealegi on tänavu hästi komplekteeritud TalTech väga korralik võistkond, mis alustab kohtumisi Taani meistri vastu pigem soosikuna.

Küsimusi on õhus aga palju. Kuidas lasi Euroopa alaliit (CEV) sellise asja läbi? Kust tuli EVF-i arvele 20 000 eurot ja mis saab sellest nüüd edasi? Miks asendab Saaremaad TalTech, aga mitte valitsev Balti meister ja Eesti karikavõitja Tallinna Selver? Mida arvavad asjast taanlased? Ja kas suur eurovõrkpall jõuab ikkagi – üllatus-üllatus – Saaremaale?