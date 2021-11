Saaremaa fantoommeeskonda eurosarjas siiski ei näe. Kas neid asendab viimasel hetkel üllatuslikult teine Eesti klubi?

Saaremaa võistkonda enam ei ole, küll aga on TalTech valmis suureks väljakutseks. Foto: Irina Mägi

Kuigi tänaseks on lõplikult selge, et Saaremaa võrkpalliklubi Challenge Cupil ei osale, on üsna suur võimalus, et Taani klubi Gentofte siiski läheb eestlastega vastamisi.