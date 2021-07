Saaremaa võrkpalliklubi tulevik: rekordiline eelarve või hoopis lõpp? „See pidu on kahjuks läbi. Klubi president on ikka uskumatu vana.”

Nii ootamatult ja mõneti seletamatult, kui Saaremaa VK 2017. aastal ilmus Eesti võrkpallikaardile, täpselt niisama müstiliselt on ta sealt ka kadumas. Talvel tabasid Eesti rikkaimat võrkpalliklubi ühtäkki rahaprobleemid: tekkisid võlad ja oli õhus reaalne oht, et hooaeg jääb pooleli. Kuidagi suudeti siiski mängida lõpuni ja saavutada nii Eesti meistrivõistlustel kui ka Balti liigas hõbemedal.

Seejärel kinnitas klubi president Ivar Alt Eesti Päevalehele, et ületatakse kõik raskused: võlad kustutatakse ja meeskond jätkab kõrgel tasemel. Võistkond registreeriti uuel hooajal mängima ka eurosarjas. Alt otsustas ka, et võistkond komplekteeritakse saladuseloori varjus: ühtegi lepingut ei avalikustata enne kui kogu sats on koos. Uue treeneri kohta andis Alt vaid ühe vihje: mees oskab inglise keelt. Ta lubas, et 1. augustil avalikustatakse meeskond ja 2. augustil teatatakse avalikkusele peatreener.

Praegu ei usu Eesti võrkpallimaastikul enam peaaegu mitte keegi, et Saaremaa VK jätkab. Ka senised saarlastest mängijad mitte. Endiselt palgaraha ootavatel meestel tekkis küsimus, kuhu läksid klubile tehtud rahasüstid. Mais eraldas riik Saaremaa VK-le koroona tõttu kriisiabi 68 040 eurot, vald andis juurde 20 000. See raha kanti MTÜ arvelt kohe edasi. Vastus sellele küsimusele on üsna lihtne ja loogiline.