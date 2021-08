Teatavasti on klubil suured võlad nii mängijate, koostööpartnerite kui ka maksuameti ees. Uueks hooajaks registreerimisel seati tingimuseks, et 1. augustiks on 29 987 euro suurune võlg maksuametile ära makstud. Eile palus Ivar Alt Eesti võrkpalliliidult ajapikendust, et saaks tööpäeval maksuametiga ära klaarida. See lisapäev talle ja klubile ka anti. Oodatud läbimurret siiski teha ei õnnestunud.