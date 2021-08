Diagonaalründaja kohta üsna lühikesekasvuline (194 cm) saarlane on olnud koduses võrkpallis viimasel kümnendil üks peamisi tooniandjaid. Kohati tundus kehtivat loogika: kus on Pulk, seal on ka karikad. Ta on tulnud Balti meistriks koguni nelja eri klubiga – Tallinna Selver, Pärnu VK, Saaremaa VK ja Tartu Bigbank – ning on valitud neli korda ka turniiri MVP-ks.