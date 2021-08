Tähtaeg kukkus – kas Saaremaa võrkpalliklubi jätkab või lõpetab?

Ühtlasi lubas Saaremaa president Ivar Alt, et just 1. augustil avalikustatakse meeskonna koosseis. Kui algselt oli plaan avalikustada kogu koosseis, siis hiljem ta korrigeeris oma kava.

„Mis puutub klubi „kohustustesse” mängijate ees ja mitte ainult nende ees, siis kõik kohustused saavad kustutatud hiljemalt 15. augustil,” kinnitas Moskvas viibiv Alt eelmisel pühapäeval Eesti Päevalehele ja Delfile. „Kõigile, kellele klubi on tekitanud ebameeldivusi, ja seda vaieldamatult on, siis eelkõige vabandused klubi nimel. Ja kinnitus, et kõigile kannatajatele on ette nähtud „tänu”. Saaremaa VK esimene kohustus, mis nüüd kohe tuleb, on EVF-i juhatuse otsus: Credit24 meistriliiga registreerimise tähtaeg on 1.08.21. Lisada tuleb tõend maksuvõlgade puudumise kohta Maksu- ja Tolliameti ees. Selle tõendi me esitame! 1.08 esitleme Saaremaa VK uue hooaja mängijate nimed, kellega on paberkandjal allkirjastatud lepingud. Tingimusliku nõusoleku andnud mängijate nimesid välja ei käi. 2.08 avaldame uue peatreeneri nime.”

Täna on 1. august, kuid ometi pole selgust majja tulnud. Täna õhtul tunnistas alaliidu president Hanno Pevkur, et klubi esitas taotluse ajapikenduseks ja see ka rahuldati. „Saaremaa VK palus pikendust homme õhtuni, et maksuametiga saaks tööpäeval klaarida,” selgitas Pevkur. „Juhatus otsustas just äsja pikendada registreerimise tähtaega homme õhtuni ehk lõplik selgus Saaremaa osas tuleb teisipäeva hommikul.”

Oma meeskonda Saaremaa samuti täna ikkagi ei tutvustanud. Ivar Alt ei soovinud klubiga seonduvat pikemalt ka kommenteerida. Ta andis mõista, et oli pettunud Delfis ilmunud artiklis (Saaremaa võrkpalliklubi tulevik: rekordiline eelarve või hoopis lõpp? „See pidu on kahjuks läbi. Klubi president on ikka uskumatu vana.”) ja ütles, et on edaspidi väljaütlemistes veidi tagasihoidlikum ja võtab meediaga suhtlemisel puhkuse.