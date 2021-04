Esimesena kirjutas sellest uudisest väljaanne Saaremaa Spordisõber. Delfi sporditoimetus võttis seejärel ühendust nii klubi praeguse presidendi Ivar Aldi kui ka eelmise presidendi Toivo Aldiga, et saada aimu, mis plaanid meestel on.

Ivar Alt tunnistas, et talle ei meeldinud Kuressaares peetud Balti liiga finaalturniiri ajal meedias kõlanud pealkirjad stiilis „Kas Saaremaa meeskonna viimane mäng?” jne. „Minu sõnum on, et me kindlasti jätkame!” teatas Alt.