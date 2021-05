Adamo: läheme Portugali rallile kõva avaldust tegema

"See on ralli, kus oleme juba edu maitsnud (Thierry Neuville'i võitis 2018. aastal - toim.), kuid see ei maksa midagi. Peame olema tõhusad. Olen oma meeskonna ja sõitjate suhtes kindel, et nad teevad selle teoks," lisas Hyundai boss enesekindlalt.