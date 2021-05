Latvala lubas, et Toyota jätkab oma rajal käimist: Hyundai kopeerimine pole meie jaoks

Kõik Toyota WRC-tiimi sõitjad on tänavusel hooajal kaasa teinud kolmel rallil, aga näiteks Hyundai sõitja Thierry Neuville on koos väiksemate võistlustega ennast proovile pannud koguni seitsmel korral.

Neuville'i jaoks on viimastel kuudel olnud oluline ka koostöö lihvimine uue kaardilugeja Martin Wydhaegega . Ott Tänaku võistluskalender pole nii tihe olnud, kuid kahel väiksemal jõuproovil - Otepää talverallil ja Sanremo asfaldirallil - on temagi osalenud.

"Kevadel ei tee me kindlasti rohkem rallisid. Keskendume testimisele. Tõsi, Soome ralli lükati suvelt sügisele ja kalendris võib tulla pikem paus. Seega võib avaneda aken soovi korral kuskile minna. Kui tunneme, et midagi on vaja parandada, võime teoorias mõnel väiksemal rallil osaleda, aga see pole meie prioriteet," rääkis Latvala portaalile DirtFish.

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier ütles, et Hyundai taktikal on nii plusse kui ka miinuseid.

"Mina olen Toyota käitumisega rahul. Jah, väiksemate rallidega on võimalik koguda rohkem kilomeetreid, sest testimisel on piirangud. Samas on see keeruline teema, sest nii võib tiimi pideva reisimisega kurnata. Ja lisaks on reisimisega suurem risk saada endale külge üks väga kuulus haigus," viitas Ogier koroonale.