FOTOD | Hyundai testis esmakordselt tulevase hooaja ralliautot. Adamo: oleme pika teekonna alguses

Hyundai testis Hyundai i20 N masinal põhinevat uue Rally1 võistlusauto prototüüpi sel nädalal Lõuna-Prantsusmaa kruusateedel. "See on eriline hetk, kui autot esimest korda tee peal katsetad. Nagu alati, on mõned väljakutsed vaja ületada," sõnas Hyundai pealik Andrea Adamo pressiteate vahendusel.

"2022. aastal Rally1 klassi masinaga olema alustanud nullist, kuna tulemas on uued reeglid ja uus baasmudel Hyundai i20 N-i näol," jätkas Adamo. "Viimase nädala jooksul oleme näinud huvitavaid asju. Mõningaid neist tuleb muuta ja parandada, aga see kõik on osa tööst. Hyundai on teinud suurepärast tööd ning töötanud kõvasti, et nii lühikese ajaga esimese testini jõuda. Mõistagi oleme pika teekonna alguses, aga usun, et enne 2022. aasta Monte Carlo rallit ootavad meid ees huvitavad ajad."