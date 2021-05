Toyota tehnikadirektor: uue ralliautoga saavad hakkama vaid parimad sõitjad

"Nagu me oleme varem arutanud, on need 2022. aasta reeglid väga olulised. See on väga-väga suur muutus, kuhu me läheme ja nendest autodest parima kätte saamine on juhtidele suur katsumus," sõnas Fowler DirtFishile.

"Praegustelt autodelt võetakse järgmiseks aastaks ära palju asju, mis sõitjaid aitavad - nagu näiteks keskdiferentsiaal, aerodünaamilised elemendid kuni uhkete esi- ja tagadiferentsiaalideni välja," lisas tehnikajuht. "Paljud abivahendid on ära võetud, kuid olemasolev võimsus tõuseb. Seega muutub juhtimine keerulisemaks."

Fowler ennustab, et uuel hooajal hakkavad ilma tegema väga andekad rallimehed. "Võib öelda, et seal on elemente, mis toovad esile nn ülima võidusõitja."

"Kõige rohkem võidab see juht, kes saab selgelt aru, et rallisõitmine on kompromiss ja kes mõistab, mida senised tehnoloogilised asjad juurde andsid. Näiteks keskdiferentsiaaliga võisite alustada etappi kindla alajuhitavuse või ülejuhitavuse kaardiga ning kui leidsite, et see ei töötanud nii hästi kui soovisite, võisite poole katse peal seda muuta, vajutades lihtsalt nuppu, et edastada uus eelprogrammeeritud kaart," selgitas Fowler.