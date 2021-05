Sebastien Ogier loodab erilisel rallil ilmataadi abile

"Pärast meie tugevat tulemust Horvaatia rallil (Ogier ja Elfyn Evans tõid Toyotale kaksikvõidu - toim), oleme valmis esimeseks kruusaralliks," sõnas Latvala pressiteate vahendusel. "Portugalis kipub liivane pinnas tegema sõitmise esimeste autode jaoks üsna libedaks. Pärastlõunastel katsetel on haardumine parem, kuid samas võib olukord olla ka hoopis keerulisem, sest oleme näinud kui väljakutsuv võib (Portugali ralli) autode ja rehvide jaoks olla."

Latvala hinnangul on Toyota sõitjatest kõige raskem seis Ogier'l. "Sebastieni jaoks on ilmselt esimesena rajal olemine väga raske, kuid tean, et ta püüab olukorrast maksimumi võtta. Elfyn on veidi paremal positsioonil, aga Kalle Rovanperä on ilmselt kõige paremas seisus kolmikust, et teistele konkurentsi pakkuda," viitas Latvala kaasmaalase viiendale stardipositsoonile.

Ogier ootab eriliselt rallilt vihma

"Suurepärane on Portugalis tagasi olla. See on isiklikult minu jaoks üks kõige erilisemaid rallisid," avaldas prantslane. "Just siin saavutasin 2010. aastal esimese võidu WRC-s. Seejärel olen siin juba mitmeid võite (kokku 5 - toim) teeninud."

"Sel korral peame ilmselt teepuhastajana keerulistes tingimustes sõitma, aga Portugal on koht, kus võib sel ajal ka vihma sadada. Loomulikult loodame just seda," arutles Ogier. "Rallieelsel testil sõitsimegi üsna märgades oludes. See tähendab, et ma pole veel uute Pirelli rehvidega kuivades oludes liiga palju sõitnud. Nagu teame, siis rehvivalikuga täppi panek ja rehvide säästmine saab sel rallil väga oluline olema."

Portugali ralli peetakse 20.–23. maini.